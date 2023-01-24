Журналистка Алена Жигалова высказалась о поездке певца SHAMAN в Донбасс

Исполнитель нашумевших хитов «Я русский» и «Встанем» певец SHAMAN посетил Донбасс с благотворительными концертами. О поездке музыканта высказалась журналистка и блогер Алена Жигалова.
По ее словам, визит SHAMAN в Донбасс — ответ певца всем тем недоброжелателям, которые всячески критиковали его творчество и гражданскую позицию.
«Он доказал всем, что он — настоящий патриот нашей Родины. И хочется, чтобы все те, кто зарабатывал деньги, кайфовал и развлекался в Дубай и по другим заграницам, по приезду в России последовали примеру SHAMAN», — отметила она в YouTube-шоу «Алена, блин! Говорит».
Ранее сам музыкант тепло отозвался о жителях и защитниках Донбасса. По его словам, каждый и них — настоящий герой.