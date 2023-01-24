WSJ: масштабный конфликт спровоцирует коллапс оборонной промышленности США

Соединенные Штаты не готовы к масштабному вооруженному конфликту, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты исследования Центра стратегических и международных исследований.
Аналитики пришли к выводу, что крупное военное противостояние спровоцирует коллапс американской оборонной промышленности.
«Суть в том, что американская оборонно-промышленная база не готова к условиям военного времени», — приводит WSJ выдержки из доклада.
По мнению экспертов, украинский кризис наглядно продемонстрировал проблемы Вооруженных сил США, которые уже столкнулась с рекордным сокращением арсенала.
Ранее, как передает RT, американские журналисты призвали отправлять танки Abrams на Тайвань, а не Украине.