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WSJ: масштабный конфликт спровоцирует коллапс оборонной промышленности США

Армия
WSJ: масштабный конфликт спровоцирует коллапс оборонной промышленности США

Соединенные Штаты не готовы к масштабному вооруженному конфликту, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты исследования Центра стратегических и международных исследований.

Аналитики пришли к выводу, что крупное военное противостояние спровоцирует коллапс американской оборонной промышленности.

«Суть в том, что американская оборонно-промышленная база не готова к условиям военного времени», — приводит WSJ выдержки из доклада.

По мнению экспертов, украинский кризис наглядно продемонстрировал проблемы Вооруженных сил США, которые уже столкнулась с рекордным сокращением арсенала.

Ранее, как передает RT, американские журналисты призвали отправлять танки Abrams на Тайвань, а не Украине.
сша Вооружение Украина
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