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Суд Твери взыскал 75 тысяч рублей с родителей хулигана

Общество
Суд Твери взыскал 75 тысяч рублей с родителей хулигана

В Московском районном суде Твери рассмотрели иск владелицы поврежденного мальчиком автомобиля.

Хозяйка машины подала в суд иск, требуя возмещения материального ущерба, нанесенного мальчиком, который умышленно разбил заднее стекло багажного отделения автомобиля. Несмотря на попытки родителей хулигана доказать, что машина была припаркована в неположенном месте, суд удовлетворил требования пострадавшей стороны, сообщает afanasy.biz.

По решению суда мама и отец нашкодившего мальчика должны в равных долях компенсировать ущерб имуществу, который был оценен в 75 тысяч рублей. Также они обязаны покрыть судебные расходы на госпошлину (450 рублей). В доход бюджета Твери они должны уплатить госпошлину (по тысяче рублей).
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