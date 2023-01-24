Суд Твери взыскал 75 тысяч рублей с родителей хулигана

В Московском районном суде Твери рассмотрели иск владелицы поврежденного мальчиком автомобиля.
Хозяйка машины подала в суд иск, требуя возмещения материального ущерба, нанесенного мальчиком, который умышленно разбил заднее стекло багажного отделения автомобиля. Несмотря на попытки родителей хулигана доказать, что машина была припаркована в неположенном месте, суд удовлетворил требования пострадавшей стороны, сообщает afanasy.biz.
По решению суда мама и отец нашкодившего мальчика должны в равных долях компенсировать ущерб имуществу, который был оценен в 75 тысяч рублей. Также они обязаны покрыть судебные расходы на госпошлину (450 рублей). В доход бюджета Твери они должны уплатить госпошлину (по тысяче рублей).