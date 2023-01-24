Арбитр Савченко поддержал идею введения белых карточек в российском футболе

Одна из футболисток, почувствовавшая себя плохо на скамейке запасных, потеряла сознание. Медицинским штабам «Бенфики» и «Спортинга» удалось привести девушку в чувства. Арбитр встречи Катарина Кампуш показала белую карточку в адрес обеих скамеек в знак благодарности за проделанную работу. Савченко полагает, что в России можно применить такой же подход, как в Португалии.