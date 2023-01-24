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Арбитр Савченко поддержал идею введения белых карточек в российском футболе

Спорт
Арбитр Савченко поддержал идею введения белых карточек в российском футболе

Футбольный арбитр Юрий Савченко заявил, что в России нужно ввести белые карточки. Специалист впечатлен недавним эпизодом в матче женских команд «Бенфики» и «Спортинга».

Одна из футболисток, почувствовавшая себя плохо на скамейке запасных, потеряла сознание. Медицинским штабам «Бенфики» и «Спортинга» удалось привести девушку в чувства. Арбитр встречи Катарина Кампуш показала белую карточку в адрес обеих скамеек в знак благодарности за проделанную работу. Савченко полагает, что в России можно применить такой же подход, как в Португалии.

«Лично я бы хотел, чтобы это новшество, опробованное в Португалии, переняла бы Россия», цитирует специалист интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стоит отметить, что «Бенфика» в итоге одержала убедительную победу над «Спортингом». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «орлов».
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