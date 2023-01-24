Стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском газовом хабе в Нидерландах составила 670 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.
Сообщается, что падение составило 10% в сравнении с прошлой торговой сессией и 25% к середине января. При этом 17 января стоимость газовых котировок опустилась еще ниже — до 600 долларов за тысячу кубометров.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что стоимость топлива в Европе будет высокой, поэтому Европе необходимо реализовать «целенаправленные меры».
В свою очередь, министр энергетики Катара Саада аль-Кааби отметил, что стабилизация европейских цен на энергоресурсы возможна только после возобновления российских поставок, сообщает INFOX.