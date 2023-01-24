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Стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Экономика
Стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском газовом хабе в Нидерландах составила 670 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Сообщается, что падение составило 10% в сравнении с прошлой торговой сессией и 25% к середине января. При этом 17 января стоимость газовых котировок опустилась еще ниже — до 600 долларов за тысячу кубометров.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что стоимость топлива в Европе будет высокой, поэтому Европе необходимо реализовать «целенаправленные меры».

В свою очередь, министр энергетики Катара Саада аль-Кааби отметил, что стабилизация европейских цен на энергоресурсы возможна только после возобновления российских поставок, сообщает INFOX.
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