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Лукашенко заявил, что украинская сторона предлагает заключить Белоруссии пакт о ненападении

Политика
Лукашенко заявил, что украинская сторона предлагает заключить Белоруссии пакт о ненападении

Киевский режим предложил официальному Минску заключить пакт о ненападении. Соответствующее заявление 24 января сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам лидера, западная сторона продолжает готовить боевиков и экстремистов на территории Украины, чтобы предпринять действия против Минска.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались», — указал Лукашенко.

Президент объяснил, что Минск намерен реагировать жестко. И пусть не обижаются: Белоруссия предупреждала, подчеркнул он.
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