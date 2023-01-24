Лукашенко заявил, что украинская сторона предлагает заключить Белоруссии пакт о ненападении

Киевский режим предложил официальному Минску заключить пакт о ненападении. Соответствующее заявление 24 января сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам лидера, западная сторона продолжает готовить боевиков и экстремистов на территории Украины, чтобы предпринять действия против Минска.
«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались», — указал Лукашенко.
Президент объяснил, что Минск намерен реагировать жестко. И пусть не обижаются: Белоруссия предупреждала, подчеркнул он.