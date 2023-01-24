Снегоболотоход УГТ-Т6 раздавил 44-летнего геодезиста в Свердловской области

Все произошло накануне днем в Ивдельском районе, примерно в 80 километрах от поселка Оус. Вездеход набрал скорость, но проблемы с тормозами не позволили водителю снизить ее. В результате коллега водителя, который работал геодезистом, оказался раздавлен гуеницами.