ВРП Хабаровского края в прошлом году достиг порядка 1,14 трлн рублей

Серьезная наработка для дальнейшего развития местной экономики и соцсферы создана в Приамурье. По итогам 2022 года валовый региональный продукт Хабаровского края составил около 1,14 трлн рублей. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев.
Как пишет информационный портал PROkhab.ru, данные сведения были обнародованы в ходе традиционных «январских слушаний», организованных при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Участники собрания подвели итоги прошлого года и рассказали о планах на текущий год.
Хабаровский край успешно преодолел все трудности 2022 года и, несмотря на кризисные явления и зарубежные санкции, добился роста валового регионального продукта на 14% по сравнению с более благополучным 2021 годом, сообщил руководитель региона.
К текущему году были сформированы веские предпосылки для роста краевой экономики. В планах достичь роста ВРП в 2,5%. Катализаторы роста экономики останутся прежними: минерально-сырьевой комплекс, оборонное и гражданское машиностроение, нефтепереработка, металлургия, производство строительных материалов и обработка грузов, поделился чиновник.