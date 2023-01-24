ВРП Хабаровского края в прошлом году достиг порядка 1,14 трлн рублей

Как пишет информационный портал PROkhab.ru, данные сведения были обнародованы в ходе традиционных «январских слушаний», организованных при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Участники собрания подвели итоги прошлого года и рассказали о планах на текущий год.