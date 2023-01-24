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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту травмирования ребенка на батуте в Петербурге

Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту травмирования ребенка на батуте в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования шестилетней девочки в батутном парке на Выборгской набережной в Петербурге, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 22 января. Малышка упала во время прыжка на батуте и получила травму позвоночника. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Врачи сообщили, что ребенку придется три месяца провести на специальной «вытяжке» из-за перелома двух позвонков.
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