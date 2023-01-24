Журналистка Алена Жигалова иронично отреагировала на выходку Валерия Меладзе в Дубае

Певец Валерий Меладзе навлек на себя гнев россиян, произнеся националистический лозунг во время своего выступления на корпоративе в Дубае. После этого артист попытался оправдать себя, но, как отметила журналистка и блогер Алена Жигалова, спохватился он слишком поздно.
По словам Жигаловой, прозвучавшим в очередном выпуске ее YouTube-шоу «Алена, блин! говорит», если бы Меладзе попробовал так нелепо оправдаться при простых работягах, — ему, скорее всего, пришлось бы брать больничный.
«Господи, Меладзе, скажи еще, что это не ты сказал в микрофон, или что ты имел в виду не «Героям слава», а хотел сказать про певицу Славу. В общем, что тут сказать: поздно, Валера. Может, и правда тебе стоило уйти их шоу-бизнеса, как ты недавно хотел, и обратиться к своей специальности, к своей профессии, на которую ты учился — судостроитель!» — сказала она.
Журналистка добавила, что тогда Меладзе смог бы жить спокойно, и ему не пришлось бы выступать с какими-либо политическими заявлениями. Тем более, что они никому и не нужны.