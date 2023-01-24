Журналистка Алена Жигалова иронично отреагировала на выходку Валерия Меладзе в Дубае

Певец Валерий Меладзе навлек на себя гнев россиян, произнеся националистический лозунг во время своего выступления на корпоративе в Дубае. После этого артист попытался оправдать себя, но, как отметила журналистка и блогер Алена Жигалова, спохватился он слишком поздно.