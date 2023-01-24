Лидер СРЗП Миронов предлагает снизить пенсионный возраст жителям ЛНР и ДНР

Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов специально для РИА ФАН предложил снизить пенсионный возраст для жителей республик Новороссии и новых областей. Миронов надеется, что другие партии также поддержат идею СРЗП.
«Логика подсказывает. А как не поддержать? Во-первых, сейчас для граждан, которые проголосовали на референдуме, ситуация ухудшилась. У них возраст поменяется в худшую сторону по отношению к тому, что у них было: в составе Украины или в составе ДНР и ЛНР. И я еще раз повторю, что люди воюют, люди находятся на передовой», — сказал Миронов корреспонденту ФАН.
Собеседник агентства добавил, что сделать исключение для жителей ДНР и ЛНР будет справедливо. Как сказал Миронов, он рассчитывает на здравый смысл других депутатов и фракций.
Ранее доцент Гиринский сообщал, что предпенсионеры имеют право на налоговые послабления на недвижимость.