Жителя Калининграда задержали за истязание сына нагретой столовой ложкой и избиение шнуром

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, подозреваемого в издевательствах над собственным сыном. Житель Калининграда истязал мальчика нагретой столовой ложкой и избивал шнуром. В настоящий момент агрессор задержан и помещен в изолятор временного содержания.
В руках стражей порядка оказался 33-летний уроженец Таджикистана. Мужчине предстоит ответить перед законом по статье 156 и пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
Правоохранители установили, что злоумышленник кинул в мальчика 2010 года рождения пульт от телевизора, около 20 раз ударил шнуром по спине, после чего нагрел ложку на плите и приложил к руке несовершеннолетнего. Чтобы избежать очередного издевательства, ребенок сбежал из дома, в настоящий момент он находится в больнице.