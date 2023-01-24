Жителя Калининграда задержали за истязание сына нагретой столовой ложкой и избиение шнуром

Правоохранители установили, что злоумышленник кинул в мальчика 2010 года рождения пульт от телевизора, около 20 раз ударил шнуром по спине, после чего нагрел ложку на плите и приложил к руке несовершеннолетнего. Чтобы избежать очередного издевательства, ребенок сбежал из дома, в настоящий момент он находится в больнице.