Москвичку с ожогами на теле нашли мертвой после вечеринки на Думской в Петербурге

Посетительница бара на Думской улице в Петербурге погибла при странных обстоятельствах. На теле 20-летней москвички обнаружили множество ожогов. Сейчас правоохранители пытаются установить причину гибели девушки, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
В полицию обратилась женщина, рассказавшая о том, что в квартире на Серпуховской улице лежит труп молодой девушки. Знакомый погибшей сообщил, что за день до смерти она была на вечеринке в баре и выпивала. Есть версия, что россиянка облила себя кипятком в душе. Однако точную причину смерти установят после проведения экспертизы.