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Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Весь мир
Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы мирных городов Донбасса со стороны Авдеевки. Военкор ФАН побывал на первой линии обороны и оценил текущую обстановку в данном районе.

Украинская армия обрушила на позиции бойцов группировки союзных войск настоящую бурю. В небе без перерыва барражируют беспилотные летательные аппараты — они реагируют на малейшее движение на передовой.

«А теперь гони что есть мочи», — в какой-то момент предупредил корреспондента ФАН сопровождающий с позывным Граф.

Вообще его зовут Эдуард, он — уроженец Осетии, среднего роста, с шевроном, на котором изображен флаг его родной республики. По нему Графа узнают даже те, кто раньше не встречал его лично.

Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Вообще для многих жителей Кавказа спецоперация стала своеобразным экзаменом. Они благодарны за 2008 год, когда Россия спасла Южную Осетию от грузинского вторжения. Теперь они даже не бьются, а вкладывают всю душу в каждую вылазку. Граф на подобные темы говорить не любит. Он считает, что каждый должен показать себя в бою.

Боевые товарищи Эдуарда рассказывают, что нынешний вооруженный конфликт для него не первый. В Сирии в составе легендарной ЧВК «Вагнер» он уничтожал боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), а теперь попал в отдельную диверсионно-штурмовую бригаду «Ветераны».

Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

За окошком что-то бахнуло. Не то прилет, не то выход, теперь уже не разберешь. Граф лишь усмехнулся.

«У тебя глушитель, что ли, оторвался», — пошутил он и снова замолчал.

А когда выехали на ключевой участок, который простреливается и хорошо просматривается противником, осетин лишь коротко посоветовал гнать и вновь замолчал. Нынешний выезд под Авдеевку у него не первый. На этой позиции Граф был накануне — приезжал высматривать позиции противника.

Мы едва успели нырнуть в укрытие и поставить машину под навес, когда рядом раздался взрыв. Граф даже бровью не повел и коротко пояснил, что это «сапог» — так называют станковый противотанковый гранатомет (СПГ). Штука серьезная, используется против техники.

«Наверное, заметили», — пояснил сопровождающий и приказал направляться в укрытие.
Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

В блиндаже началось оживление. Так всегда бывает, когда прибывает какая-нибудь группа. Бойцы устают от уже хорошо знакомых лиц и любят обсудить новости.

«Вы, конечно, прибыли вовремя. Тут как раз «птичка» «немцев» летела в нашу сторону», — рассказали бойцы.

«Птичками» называют беспилотники, используемые для корректировки огня. Наводчик высматривает позиции или движение техники и дает поправки артиллеристам, а те уже набрасывают свои снаряды, пытаясь попасть по нашим позициям.

Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Движущаяся машина для них — это всегда замечательная цель. Ее корпус может пробить даже маленький осколок, ее траекторию можно спрогнозировать и выпустить снаряд с поправкой на упреждение.

«Вообще они раздухарились в последнее время. Такое ощущение, что им подвезли много снарядов», — отмечает один из бойцов.

В этот момент возле укрытия раздался взрыв, от которого в блиндаже посыпалась штукатурка. Рядом упала мина калибра 120 мм. Спустя некоторое время — еще одна, а потом еще.

«По ходу дела, они машину заметили, теперь пытаются по ней попасть», — резюмировал старший позиции.
Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Приехать на личной машине было не самой лучшей идеей, но другого варианта ни у корреспондента ФАН, ни у Графа не было. Выбраться на окопы нужно было срочно, как раз по причине смены тактики ВСУ. Когда противник усиливает огневое давление, это может говорить о его возможном наступлении.

Такой прием называется разведкой боем. Противник пытается спровоцировать союзную группировку на контакт, чтобы вычислить огневые позиции, а потом накрыть выявленные точки плотным артиллерийским ударом.

Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Обратно возвращались засветло — чтобы не привлечь внимание противника светом габаритных огней. Уже по дороге Граф рассказал, что на стороне ВСУ в районе Авдеевки наблюдается повышенная активность. Не исключено, что украинские войска могут решиться на разведку боем. Для чего им это необходимо, в окопах пока никто сказать не может, однако очевидно, что ситуация становится все более напряженной.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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