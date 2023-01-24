Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы мирных городов Донбасса со стороны Авдеевки. Военкор ФАН побывал на первой линии обороны и оценил текущую обстановку в данном районе.
Украинская армия обрушила на позиции бойцов группировки союзных войск настоящую бурю. В небе без перерыва барражируют беспилотные летательные аппараты — они реагируют на малейшее движение на передовой.
«А теперь гони что есть мочи», — в какой-то момент предупредил корреспондента ФАН сопровождающий с позывным Граф.
Вообще его зовут Эдуард, он — уроженец Осетии, среднего роста, с шевроном, на котором изображен флаг его родной республики. По нему Графа узнают даже те, кто раньше не встречал его лично.
Вообще для многих жителей Кавказа спецоперация стала своеобразным экзаменом. Они благодарны за 2008 год, когда Россия спасла Южную Осетию от грузинского вторжения. Теперь они даже не бьются, а вкладывают всю душу в каждую вылазку. Граф на подобные темы говорить не любит. Он считает, что каждый должен показать себя в бою.
Боевые товарищи Эдуарда рассказывают, что нынешний вооруженный конфликт для него не первый. В Сирии в составе легендарной ЧВК «Вагнер» он уничтожал боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), а теперь попал в отдельную диверсионно-штурмовую бригаду «Ветераны».
За окошком что-то бахнуло. Не то прилет, не то выход, теперь уже не разберешь. Граф лишь усмехнулся.
«У тебя глушитель, что ли, оторвался», — пошутил он и снова замолчал.
А когда выехали на ключевой участок, который простреливается и хорошо просматривается противником, осетин лишь коротко посоветовал гнать и вновь замолчал. Нынешний выезд под Авдеевку у него не первый. На этой позиции Граф был накануне — приезжал высматривать позиции противника.
Мы едва успели нырнуть в укрытие и поставить машину под навес, когда рядом раздался взрыв. Граф даже бровью не повел и коротко пояснил, что это «сапог» — так называют станковый противотанковый гранатомет (СПГ). Штука серьезная, используется против техники.
«Наверное, заметили», — пояснил сопровождающий и приказал направляться в укрытие.
В блиндаже началось оживление. Так всегда бывает, когда прибывает какая-нибудь группа. Бойцы устают от уже хорошо знакомых лиц и любят обсудить новости.
«Вы, конечно, прибыли вовремя. Тут как раз «птичка» «немцев» летела в нашу сторону», — рассказали бойцы.
«Птичками» называют беспилотники, используемые для корректировки огня. Наводчик высматривает позиции или движение техники и дает поправки артиллеристам, а те уже набрасывают свои снаряды, пытаясь попасть по нашим позициям.
Движущаяся машина для них — это всегда замечательная цель. Ее корпус может пробить даже маленький осколок, ее траекторию можно спрогнозировать и выпустить снаряд с поправкой на упреждение.
«Вообще они раздухарились в последнее время. Такое ощущение, что им подвезли много снарядов», — отмечает один из бойцов.
В этот момент возле укрытия раздался взрыв, от которого в блиндаже посыпалась штукатурка. Рядом упала мина калибра 120 мм. Спустя некоторое время — еще одна, а потом еще.
«По ходу дела, они машину заметили, теперь пытаются по ней попасть», — резюмировал старший позиции.
Приехать на личной машине было не самой лучшей идеей, но другого варианта ни у корреспондента ФАН, ни у Графа не было. Выбраться на окопы нужно было срочно, как раз по причине смены тактики ВСУ. Когда противник усиливает огневое давление, это может говорить о его возможном наступлении.
Такой прием называется разведкой боем. Противник пытается спровоцировать союзную группировку на контакт, чтобы вычислить огневые позиции, а потом накрыть выявленные точки плотным артиллерийским ударом.
Обратно возвращались засветло — чтобы не привлечь внимание противника светом габаритных огней. Уже по дороге Граф рассказал, что на стороне ВСУ в районе Авдеевки наблюдается повышенная активность. Не исключено, что украинские войска могут решиться на разведку боем. Для чего им это необходимо, в окопах пока никто сказать не может, однако очевидно, что ситуация становится все более напряженной.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация