Украинские войска сменили тактику в Авдеевке: репортаж ФАН с передовой

Обратно возвращались засветло — чтобы не привлечь внимание противника светом габаритных огней. Уже по дороге Граф рассказал, что на стороне ВСУ в районе Авдеевки наблюдается повышенная активность. Не исключено, что украинские войска могут решиться на разведку боем. Для чего им это необходимо, в окопах пока никто сказать не может, однако очевидно, что ситуация становится все более напряженной.