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Актер Андрей Бурковский выступил на американской сцене в спектакле

Общество
Актер Андрей Бурковский выступил на американской сцене в спектакле

Покинувший Россию Андрей Бурковский сыграл в спектакле на сцене в США. Режиссером постановки выступил Александр Молочников.

В своих социальных сетях он поделился снимками со спектакля «Chekhov in the Chelsea» («Чайка в Челси») с участием Бурковского. Показ состоялся на одной из сцен Нью-Йорка, судя по отметкам зрителей.

Вместе с Бурковским в спектакле сыграли Влада Рослякова, актриса из сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски, Спенсер Грэммер и другие. При этом все актеры разговаривали лишь на английском.

Напомним, что Андрей Бурковский покинул Россию вместе с семьей. О переезде он сообщил поклонникам в конце декабря.
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