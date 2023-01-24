Актер Андрей Бурковский выступил на американской сцене в спектакле

Покинувший Россию Андрей Бурковский сыграл в спектакле на сцене в США. Режиссером постановки выступил Александр Молочников.
В своих социальных сетях он поделился снимками со спектакля «Chekhov in the Chelsea» («Чайка в Челси») с участием Бурковского. Показ состоялся на одной из сцен Нью-Йорка, судя по отметкам зрителей.
Вместе с Бурковским в спектакле сыграли Влада Рослякова, актриса из сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски, Спенсер Грэммер и другие. При этом все актеры разговаривали лишь на английском.
Напомним, что Андрей Бурковский покинул Россию вместе с семьей. О переезде он сообщил поклонникам в конце декабря.