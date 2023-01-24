В Роспотребнадзоре сообщили об активизации эпидпроцесса по COVID-19

В то же время в России пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ. В заявлении Роспотребнадзора подчеркивается, что людей с такими диагнозами стало меньше на 4%. Преобладающими среди циркулирующих респираторных вирусов остаются вирусы гриппа. В Роспотребнадзоре обратили внимание на увеличение активности вирусов гриппа B, доля которых уже составляет 33%.