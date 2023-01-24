В Роспотребнадзоре сообщили об активизации эпидпроцесса по COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю выросла сразу на 22%, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, в стране фиксируется «некоторая активизация» эпидемического процесса по COVID-19. Так, показатель заболеваемости, по сравнению с прошлой неделей, увеличился на 22%.
В то же время в России пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ. В заявлении Роспотребнадзора подчеркивается, что людей с такими диагнозами стало меньше на 4%. Преобладающими среди циркулирующих респираторных вирусов остаются вирусы гриппа. В Роспотребнадзоре обратили внимание на увеличение активности вирусов гриппа B, доля которых уже составляет 33%.
Напомним, ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия коронавируса может закончиться к 2024 году.