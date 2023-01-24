Представители Эсватини примут участие в саммите «Россия — Африка»

Мбабане, 24 января. Представители Эсватини примут участие во втором саммите «Россия — Африка», который пройдет летом в Санкт-Петербурге.
Заместитель министра иностранных дел королевства Вулие Кунене заявила, что страна уже принимала участие в первом форуме, который состоялся в октябре 2019 года. По ее словам, правительство стремится продолжить политический диалог с Москвой и не останавливаться на достигнутых результатах:
«На предыдущем саммите делегацию возглавлял Мсвати III. Для нас такое мероприятие — хорошая возможность развивать международные отношения».
Кунене сделала заявление после начала рабочей встречи Сергея Лаврова с представителями правительства королевства. Руководитель внешнеполитического ведомства России впервые в истории посетил Эсватини.
Ранее отечественный дипломат приехал с официальным визитом в ЮАР. Глава МИД РФ встретился с южноафриканской коллегой Наледи Пандор.
Во время переговоров стороны затронули проблему энергетического кризиса в Южно-Африканской Республике. Сергей Лавров отметил, что Москва и Претория готовы сотрудничать в области освоения мирного атома и обмене высокими технологиями.