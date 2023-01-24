Представители Эсватини примут участие в саммите «Россия — Африка»

Заместитель министра иностранных дел королевства Вулие Кунене заявила, что страна уже принимала участие в первом форуме, который состоялся в октябре 2019 года. По ее словам, правительство стремится продолжить политический диалог с Москвой и не останавливаться на достигнутых результатах: