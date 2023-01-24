Алена Жигалова обратилась к Джигану после рассказа рэпера о схватке с медузой

Журналистка, блогер и телеведущая Алена Жигалова обратилась к известному рэрперу Джигану, который рассказал поклонникам о схватке с медузой с помощью краба и барракуды.
Жигалова призналась, что все это время постоянно думала об этой медузе, ведь она выжила. По словам журналистки, морская жительница могла бы рассказать сородичам, что на нее неслось «лысое, страшное морское чудовище непонятной породы», а потом начало бить ее крабом, корешем, с которым она выходила на охоту.
«Медуза, если б ты только могла говорить, мне кажется, что мы б все узнали массу деталей, которые скрыл Джиган. А самое главное, я хотела бы узнать у самого Джигана. Денис, расскажи миру, пожалуйста, что такого ты принял перед этой битвой года, и что нам нужно всем употребить, чтобы стать такими же как ты – победителями медузы, горгоны, краба и всех морских гадов побережья Дубая», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Ранее Джиган поделился интересной историей со своими подписчиками. Рэпер рассказал, что отдыхал в Дубае и заметил в море огромную фиолетовую медузу. Морская обитательница решила напасть на артиста, но он героически победил ее с помощью краба и барракуды. В последний момент медуза все же смогла ужалить Джигана в спину.