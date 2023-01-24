Алена Жигалова обратилась к Джигану после рассказа рэпера о схватке с медузой

Жигалова призналась, что все это время постоянно думала об этой медузе, ведь она выжила. По словам журналистки, морская жительница могла бы рассказать сородичам, что на нее неслось «лысое, страшное морское чудовище непонятной породы», а потом начало бить ее крабом, корешем, с которым она выходила на охоту.