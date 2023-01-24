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Anadolu: более 90% турок не желают вступления Швеции в НАТО

Политика
Anadolu: более 90% турок не желают вступления Швеции в НАТО

Большая часть жителей турецкого государства против вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. Такие данные были предоставлены сотрудниками Anadolu 24 января.

Как стало известно в рамках опроса, идея присоединения этой страны к военному блоку пришлась не по душе более 90% опрошенных турок. Сообщается, что после получения такой информации издание намерено направить данные исследования шведскому руководству.

Ранее руководитель турецкого минобороны Хулуси Акар сказал, что Швеция и Финляндия не предпринимают никаких действия для выполнения условий, выдвинутых Анкарой для присоединения к Альянсу.
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