Anadolu: более 90% турок не желают вступления Швеции в НАТО

Большая часть жителей турецкого государства против вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. Такие данные были предоставлены сотрудниками Anadolu 24 января.
Как стало известно в рамках опроса, идея присоединения этой страны к военному блоку пришлась не по душе более 90% опрошенных турок. Сообщается, что после получения такой информации издание намерено направить данные исследования шведскому руководству.
Ранее руководитель турецкого минобороны Хулуси Акар сказал, что Швеция и Финляндия не предпринимают никаких действия для выполнения условий, выдвинутых Анкарой для присоединения к Альянсу.