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Министр животноводства ЦАР встретился с фермерами субпрефектуры Бамбари

Весь мир
Министр животноводства ЦАР встретился с фермерами субпрефектуры Бамбари

Банги, 24 января. Министр животноводства ЦАР Хасан Буба обсудил перспективы развития национального агропромышленного комплекса с фермерами субпрефектуры Бамбари.

Глава ведомства передал крестьянам слова поддержки от президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Политик также уведомил владельцев плантаций о государственных субсидиях в рамках модернизации отрасли.

Министр животноводства добавил, что правительство непрерывно разрабатывает стратегии механизации сельского хозяйства. Чиновник отметил, что оно должно стать экономической опорой Центральноафриканской Республики.

Кроме того, Хасан Буба в рамках визита в Бамбари встретился с представителями региональных правоохранительных органов. Член правительства ЦАР потребовал от силовиков сосредоточить все усилия на обеспечении безопасности фермерских угодий.

Ранее министр животноводства встретился с крестьянами в Бирао и Амдафока. Глава ведомства обсудил с местными жителями проблемы региона и развития сельского хозяйства.

В рамках делового визита Хасан Буба навестил и юных жителей республики. Чиновник подарил детям игрушки и поздравил их с наступающими праздниками.
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