Министр животноводства ЦАР встретился с фермерами субпрефектуры Бамбари

Банги, 24 января. Министр животноводства ЦАР Хасан Буба обсудил перспективы развития национального агропромышленного комплекса с фермерами субпрефектуры Бамбари.
Глава ведомства передал крестьянам слова поддержки от президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Политик также уведомил владельцев плантаций о государственных субсидиях в рамках модернизации отрасли.
Министр животноводства добавил, что правительство непрерывно разрабатывает стратегии механизации сельского хозяйства. Чиновник отметил, что оно должно стать экономической опорой Центральноафриканской Республики.
Кроме того, Хасан Буба в рамках визита в Бамбари встретился с представителями региональных правоохранительных органов. Член правительства ЦАР потребовал от силовиков сосредоточить все усилия на обеспечении безопасности фермерских угодий.
Ранее министр животноводства встретился с крестьянами в Бирао и Амдафока. Глава ведомства обсудил с местными жителями проблемы региона и развития сельского хозяйства.
В рамках делового визита Хасан Буба навестил и юных жителей республики. Чиновник подарил детям игрушки и поздравил их с наступающими праздниками.