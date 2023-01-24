Ученики школы Усть-Лабинска выступили в защиту выпоровшего ремнем ребенка педагога

Видеообращение школьников было опубликовано в социальных сетях. Учащиеся выразили педагогу свою поддержку, признав, что они баловались во время урока. Однако они подчеркнули, что учитель принял неправильные меры воспитания и мог наказать их другими способами. В частности ученики считают, что он мог вызвать в школу родителей провинившихся.