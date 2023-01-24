Немцы обрушились на генсека НАТО Столтенберга за слова о ядерной политике Кремля

Ранее политик заявил, что нельзя давать Москве право шантажировать международную арену ядерной политикой государства. Пользователи устроили ему холодный душ за обвинения страны. Руководитель НАТО таким способом провоцирует Россию, с уверенностью подчеркнули читатели. Вооруженное противостояние Москвы и Киева является делом РФ и Украины, оно не касается Альянса и других государств, убежденно добавил один из немцев.