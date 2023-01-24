Немцы обрушились на генсека НАТО Столтенберга за слова о ядерной политике Кремля

Аудитория немецкого издания Die Welt жестко обрушилась на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга после его выпадов в адрес Кремля.
Ранее политик заявил, что нельзя давать Москве право шантажировать международную арену ядерной политикой государства. Пользователи устроили ему холодный душ за обвинения страны. Руководитель НАТО таким способом провоцирует Россию, с уверенностью подчеркнули читатели. Вооруженное противостояние Москвы и Киева является делом РФ и Украины, оно не касается Альянса и других государств, убежденно добавил один из немцев.
«Как заставить его замолчать?» — в ярости задался вопросом второй юзер.
С начала специальной военной операции России на украинской земле западный мир продолжает оказывать материальную помощь киевскому режиму и снабжать его огромным количество оружия. В Кремле множество раз заявляли, что такие шаги ведут лишь к затягиванию украинского конфликта и способствуют его эскалации.