Эксперт Лазарева положительно оценила законопроект о самозапрете на кредиты для россиян

Возможность поставить самозапрет на взятие кредитов и займов поможет россиянам не стать жертвами мошенников, считает глава проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
Эксперт выразила надежду на то, что законопроект примут как можно быстрее, и уже в текущем году россияне смогут воспользоваться этой услугой. Данная инициатива поможет снизить количество финансовых мошеннических схем в отношении жителей России и обезопасить их от взятия необдуманных и спонтанных займов., передает РИА Новости мнение Лазаревой.
Ранее Верховный суд России встал на сторону мужчины, который пострадал от мошенников, которые оформили на него кредит по смс. Такое решение суда говорит о том, что у граждан страны есть серьезный инструмент в борьбе с мошенниками, передает INFOX.