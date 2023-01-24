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В США сообщили об отсутствии планов по переброске дополнительных войск в Польшу

Армия
В США сообщили об отсутствии планов по переброске дополнительных войск в Польшу

США пока не планируют перебрасывать на территорию Польши дополнительные войска, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он напомнил, что Пентагон уже усилил присутствие на европейском континенте, отправив туда дополнительно 20 тысяч американских военнослужащих. По его словам, они будут находиться там на ротационной основе.

«Но у меня нет никаких сообщений относительно Польши», — объяснил Кирби.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что желание НАТО расшириться за счет Швеции и Финляндии можно считать угрозой для военной безопасности России, передает RT.
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