Экс-депутат Худяков предложил отправить Ефремова из колонии в зону СВО

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков выступил за отправку заключенного актера Михаила Ефремова на принудительные работы в зоне спецоперации. Он считает, что в современных условиях артист может быть там полезен.
Экс-парламентарий отметил, что Ефремов ранее сам попросил перевести его на такой вид работ. Худяков подчеркнул, что актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области, которая как раз часто попадает под обстрелы ВСУ.
«Насколько работы в колонии, где Ефремов «шьёт» (то ли варежки, то ли кальсоны), окажутся менее полезны, чем, к примеру, обустройство военно-тылового обеспечения, сварить кашу, зашить, постирать бойцам форму, да и перевязать?! В зоне СВО нужны люди – и там он действительно может искупить содеянное – пусть принудительными, но работами», — считает бывший депутат.
Он добавил, что Ефремова нужно отправить именно туда, чтобы таким образом артист искупил свою вину за погибшего в аварии человека. Напомним, что из-за ДТП актера приговорили к 7,5 годам лет лишения свободы в колонии.