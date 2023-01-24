Работники бригады скорой помощи в Каменске-Уральском спасли жизнь коллеге

В новогоднюю ночь реанимационная бригада скорой помощи в Каменске-Уральском во время одного выезда спасла сразу две жизни. Пациента, к которому ехали, и своего коллеги, которому стало плохо.
Приехав по вызову к пожилому пациенту, жаловавшемуся на боль в груди, фельдшеры Руслан Ярулин и Марина Новокрещенова установили у него высокую вероятность инфаркта, сообщает ИА «Время Пресс». Оказав мужчине первую помощь, медики начали транспортировать его к машине, чтобы доставить в стационар. На помощь коллегам пришел водитель, который уже много лет работал в этой бригаде.
На первом этаже мужчина внезапно остановился, опустил носилки и пожаловался на головокружение. Потом слабо улыбнулся и потерял сознание. Несколько минут его дыхание было хриплым и прерывистым, а потом и вовсе затихло. Наступила клиническая смерть.
Медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Руслан начал делать прямой массаж сердца, пока Марина готовила катетер и дефибриллятор. Каждый знал, что и в какой момент нужно делать, действовали на рефлексах.
Через две минуты реанимационных процедур водитель пришел в себя. Руслан сел за руль и сам доставил коллегу в приемный покой, а пожилого пациента забрала другая бригада. Теперь они лежат в одной палате: пациент, доставленный сотрудниками скорой помощи, и водитель, который должен был его привезти. И который остался жив благодаря быстрым и умелым действиям своих коллег.