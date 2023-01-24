Работники бригады скорой помощи в Каменске-Уральском спасли жизнь коллеге

Через две минуты реанимационных процедур водитель пришел в себя. Руслан сел за руль и сам доставил коллегу в приемный покой, а пожилого пациента забрала другая бригада. Теперь они лежат в одной палате: пациент, доставленный сотрудниками скорой помощи, и водитель, который должен был его привезти. И который остался жив благодаря быстрым и умелым действиям своих коллег.