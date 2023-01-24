Сотрудники МВД уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов под Херсоном

По данным ведомства, схрон располагался у фундамента заброшенного здания. Внутри тайника находились мина для уничтожения инженерных конструкций, пять гранат и взрыватели к ним, а также более 750 патронов различного калибра, магазин от автомата Калашникова и пистолет.