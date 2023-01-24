Сотрудники МВД уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов под Херсоном

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщили в МВД по региону.
По данным ведомства, схрон располагался у фундамента заброшенного здания. Внутри тайника находились мина для уничтожения инженерных конструкций, пять гранат и взрыватели к ним, а также более 750 патронов различного калибра, магазин от автомата Калашникова и пистолет.
Полицейские получили информацию о складе взрывчатки, оружия и патронов, после чего отправились проверять данные. На месте стражи порядка обнаружили, что путь к руинам заминирован. После обезвреживания растяжки правоохранители нашли внутри здания тайник, присыпанный травой и ветками.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. В ликвидированном схроне хранилось вооружение украинских боевиков, сообщал телеканал «360».