Каменский суд отказал в досрочном освобождении убийце пожилой екатеринбурженки

Синарский районный суд Каменск-Уральского отказал в просьбе о досрочном освобождении осужденному за убийство пожилой жительницы Екатеринбурга Ольги Ледовской Алексею Худоногову. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как пишет ku66.ru., фигурант был подельником бывшего депутата Екатеринбургской городской думы Олега Кинева. В мае 2015 Кинев выступил организатором убийства пенсионерки с целью завладения ее жильем, для чего задействовал Худоногова с сообщником.
В марте 2016 Худоногова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В настоящее время защита подала ходатайство о замене части срока, которую преступник еще не отбыл, на более мягкое наказание. Но прокуратура высказала противоположное мнение, к которому прислушался и суд. В итоге наказание осталось прежним.