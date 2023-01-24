Каменский суд отказал в досрочном освобождении убийце пожилой екатеринбурженки

В марте 2016 Худоногова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В настоящее время защита подала ходатайство о замене части срока, которую преступник еще не отбыл, на более мягкое наказание. Но прокуратура высказала противоположное мнение, к которому прислушался и суд. В итоге наказание осталось прежним.