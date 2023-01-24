Гурулев: информационная шумиха вокруг поставок танков Украине нужна для отвлечения внимания

Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что за новостным шумом о поставках немецких танков Украине скрывается что-то гораздо более серьезное.
По его словам, информационная шумиха вокруг этой темы создана для отвлечения внимания. Гурулев отметил, что повышенный интерес именно к танкам Leopard немецкого производства удивляет.
«Уверен, что все службы нашей разведки работают, все знают», — заявил он.
Депутат напомнил, что у Польши есть примерно 240 машин этого типа, от которых она хочет избавиться, чтобы получить новые. Он не исключил, что США руками поляков хотят лишить Германию роли локомотива и вождя Евросоюза.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Берлин не мешает другим странам поставлять Киеву танки Leopard, передает RT.