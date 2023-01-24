Правительство Кувейта в очередной раз ушло в отставку

Ранее члены законодательного органа настаивали на том, чтобы правительство одобрило инициативу о смягчении кредитного бремени, которая фактически предоставляла бы гражданам Кувейта долговую амнистию. По мнению правительства, это дорогостоящий шаг, который обойдется примерно в 46 миллиардов долларов государственных средств, в то время как парламентарии заверяли, что стране это будет стоить меньше чем 6,5 миллиарда долларов.