Правительство Кувейта в очередной раз ушло в отставку

Правительство Кувейта, сформированное в октябре премьер-министром Ахмадом Навафом Ас-Сабахом, подало в отставку 23 января.
Кабмин объяснил свое решение нежеланием брать на себя какие-либо обязательства перед Национальной ассамблеей в отношении «популистских законов». Кроме того, члены правительства выразили недовольство в связи с требованием депутатов провести допрос глав минфина и министерства по делам кабмина. Отставка правительства стала результатом противостояния между парламентом и кабинетом министров.
Ранее члены законодательного органа настаивали на том, чтобы правительство одобрило инициативу о смягчении кредитного бремени, которая фактически предоставляла бы гражданам Кувейта долговую амнистию. По мнению правительства, это дорогостоящий шаг, который обойдется примерно в 46 миллиардов долларов государственных средств, в то время как парламентарии заверяли, что стране это будет стоить меньше чем 6,5 миллиарда долларов.
Это уже пятое правительство Кувейта, которое ушло в отставку за последние 2,5 года. В сентябре в эмирате состоялись очередные выборы, в результате которых был сформирован парламент, возглавляемый оппозицией. В октябре кабмин был приведен к присяге. Депутаты регулярно обвиняли глав ведомств в бесхозяйственности и коррупции.
В эмирате действует самый свободный и инициативный парламент среди государств Персидского залива, при этом вся политическая власть по-прежнему сосредоточена в руках правящей семьи Ас-Сабах, которая назначает премьер-министра и может распустить Национальную ассамблею в любое время. Династия управляет Кувейтом порядка 250 лет.
Парламент имеет право принимать и блокировать законы, проводить допросы министров и выносить вотум недоверия высокопоставленным правительственным чиновникам. Премьер-министр традиционно помогает находить баланс в напряженных отношениях между правительством и Национальной ассамблеей Кувейта.