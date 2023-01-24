В Госдуме пройдет выставка «Красота Божьего мира»

Рисунки отражают все то, что окружает детей в повседневной жизни – семья, друзья, родной дом и город, природа в разных ее проявлениях. Перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит любить свою землю, свою Родину.