В Госдуме пройдет выставка «Красота Божьего мира»

В четверг в ГД открывается выставка «Красота Божьего мира», проводимой в рамках XХХI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека»
Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» проводится ежегодно в рамках Международных Рождественских образовательных чтений по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В 2022-2023 годах тема конкурса – 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 9 до 17 лет из разных регионов Российской Федерации, 15 работ победителей и лауреатов конкурса будут размещены на мольбертах в фойе 2-го этажа здания Государственной Думы.
Рисунки отражают все то, что окружает детей в повседневной жизни – семья, друзья, родной дом и город, природа в разных ее проявлениях. Перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит любить свою землю, свою Родину.
Продолжением экспозиции станут 15 картин почетных членов Российской Академии Художеств А.М.Смиронова и М.А.Смирнова, среди них пейзажи, портреты, жанровые картины, религиозно-символические композиции.
Картины будут размещены с помощью системы подвесов в переходе между зданиями Государственной Думы.
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