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Новые правила пересечения границы России на автомобиле затронут только грузовики

Общество
Новые правила пересечения границы России на автомобиле затронут только грузовики

Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев рассказал о новых правилах пересечения границы России на транспорте. По его словам, оно будет распространяться не на все автомобили.

Москвичев уточнил, что новые поправки, обязывающие россиян и иностранных граждан бронировать дату выезда или въезда, распространяются исключительно на грузовые автоперевозки. Также новый порядок касается лишь тех пунктов пропуска, очередь к подъезду к которым составляет не менее 10-15 дней.

«Поэтому мы предложили такой вариант электронной очереди: заранее записываться и к подъезду пунктов пропуска не будет очередей», — объяснил глава комитета в беседе с «Газетой.Ru».

Уточняется, что частных и легковых автомобилей новое правило касаться не будет. Также оно не распространяется на автобусы, подытожил Москвичев.
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