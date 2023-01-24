Новые правила пересечения границы России на автомобиле затронут только грузовики

Москвичев уточнил, что новые поправки, обязывающие россиян и иностранных граждан бронировать дату выезда или въезда, распространяются исключительно на грузовые автоперевозки. Также новый порядок касается лишь тех пунктов пропуска, очередь к подъезду к которым составляет не менее 10-15 дней.