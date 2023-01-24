«Безусловно, окажу содействие»: Пригожин прокомментировал сообщения о планах Зеленского по его «ликвидации»

Российский предприниматель Евгений Пригожин пообещал оказать содействие в случае, если украинские и американские спецслужбы захотят осуществить на него покушение.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о том, что украинский лидер Владимир Зеленский обсуждал с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим редакция Telegram-канала «Иди и смотри» обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать эту информацию.
«Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Накануне Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» — это молодая необузданная сила. При этом Вашингтон из-за нее пребывает в страхе, уточнил предприниматель.