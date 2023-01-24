«Безусловно, окажу содействие»: Пригожин прокомментировал сообщения о планах Зеленского по его «ликвидации»

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о том, что украинский лидер Владимир Зеленский обсуждал с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим редакция Telegram-канала «Иди и смотри» обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать эту информацию.