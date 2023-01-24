«Война до последнего украинца»: политолог Шаповалов о передаче Украине западных танков

Вся эта возня вокруг передачи танков Украине теми или иными странами свидетельствует, что у нее танки закончились. Такую оценку в беседе с ФАН дал историк, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Танков у Украины было больше, чем у любой страны Европы кроме России», — подчеркнул он.
Как заявили в официальных кругах ДНР, украинские военные не смогут пользоваться тяжелой техникой НАТО и управлять танками, а также ремонтировать их будут специалисты Североатлантического альянса.
«Речь о танковом батальоне, а это не только 40-42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава», — отметил представитель народной республики, указав, что боевики киевского режима до сих пор не научились обслуживать танки Т-64, и их вряд ли допустят к более сложному западному вооружению.
«За время конфликта Европа уже передала Украине свыше 300 бывших советских танков. Они уже заканчиваются, — объясняет Шаповалов. — В нынешней ситуации для того, чтобы хоть как-то поддерживать боеспособность украинской армии и продолжать боестолкновения, которые нужны Вашингтону в его войне до последнего украинца очевидно нужно собрать еще какое-то количество танков для передачи ВСУ».
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что танки Challenger 2, поставку которых на Украину недавно анонсировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, не способны оказать влияние на ход боевых действий.