Глава Минприроды Козлов заявил, что почти 50% россиян доступен раздельный сбор отходов

Раздельный сбор отходов доступен для 48,4% населения России. Об этом рассказал глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
По его словам, в 2022 году удалось увеличить субсидии регионам с 1 млрд до 1,5 млрд рублей. Благодаря этим средствам там закупили контейнеры для раздельного сбора мусора.
«На конец 2022 года раздельный сбор отходов доступен уже почти половине населения — 48,4%. И это при том, что "мусорная реформа" идет в России всего четвертый год», — сообщил Козлов в беседе с изданием «Известия».
В ходе этой работы властями разрабатываются новые подходы к регулированию медицинских, биологических и радиоактивных отходов. Помимо этого, необходимо провести корректировку требований к продукции с содержанием вторичного сырья.