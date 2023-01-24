Эпидемия гриппа в Марий Эл пошла на спад

По данным прошедшей недели, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Республике Марий Эл составил 59,8 на 10 000 населения. Эти цифры на 10,8% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели.
Всего в период с 16 по 22 января гриппом и ОРВИ в республике заболели 4 016 человек, сообщает ИА «МедиаПоток». Выше порогового уровня заболеваемость фиксируется только у возрастной группы «15 и старше».
Среди общего числа инфекционных заболеваний в 1,9% случаев возбудителем стал коронавирус, в 1,6% - вирус гриппа А, в 1% - вирус гриппа В и респираторно-синтициальные вирусы.
Всего с начала эпидемиологического сезона в Марий Эл зарегистрировано 929 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из которых 845 случаев гриппа А и 84 случая гриппа В.