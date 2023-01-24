Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Модернизированные российские танки Т-80БВМ с усиленной ходовой частью появились в зоне СВО

Армия
Модернизированные российские танки Т-80БВМ с усиленной ходовой частью появились в зоне СВО

Российские специалисты продолжают модернизировать боевую технику ВС РФ с учетом опыта спецоперации.

По имеющейся информации, в зону СВО были переброшены прошедшие доработку на Омском заводе транспортного машиностроения танки Т-80БВМ. Отмечается, что речь идет о тяжелых боевых машинах Центрального военного округа.

Подчеркивается, что модернизированные танки получили тепловизоры, а также новую динамическую защиту надгусеничных полок. Кроме того, были серьезно усилены бортовые экраны.

Стоит добавить, что Т-80БВМ оснащен 1250-сильным газотурбинным двигателем. По шоссе танк может разгоняться до 70 км/ч.
Т-80БВМ танки СВО
Военкоры ФАН
Лучшие в аду