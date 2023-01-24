Модернизированные российские танки Т-80БВМ с усиленной ходовой частью появились в зоне СВО

Российские специалисты продолжают модернизировать боевую технику ВС РФ с учетом опыта спецоперации.
По имеющейся информации, в зону СВО были переброшены прошедшие доработку на Омском заводе транспортного машиностроения танки Т-80БВМ. Отмечается, что речь идет о тяжелых боевых машинах Центрального военного округа.
Подчеркивается, что модернизированные танки получили тепловизоры, а также новую динамическую защиту надгусеничных полок. Кроме того, были серьезно усилены бортовые экраны.
Стоит добавить, что Т-80БВМ оснащен 1250-сильным газотурбинным двигателем. По шоссе танк может разгоняться до 70 км/ч.