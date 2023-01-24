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Трамп был вынужден оправдываться за то, что назвал лидера КНДР маленьким человеком-ракетой

Политика
Трамп был вынужден оправдываться за то, что назвал лидера КНДР маленьким человеком-ракетой

Экс-президенту США Дональду Трампу на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном пришлось объяснить, почему он называет его Little Rocket Man (маленький человек-ракета), рассказал Business Insider со ссылкой на книгу бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

Трамп несколько раз называл лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой» в 2017 году, когда Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет.

Помпео в своих мемуарах рассказал о разговоре двух лидеров во время саммита в Сингапуре. Экс-президент США пытался объяснить Ки Чен Ыну, что не пытался оскорбить его этой кличкой и рассказал о композиции британского певца Rocket Man.

«Трамп сказал, что это отличная песня и что он ссылался на ее название в качестве комплимента», — написал Помпео.

По словам бывшего госсекретаря, глава КНДР оценил шутку Трампа, но добавил «Человек-ракета - ок, маленький - не ок».
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