Трамп был вынужден оправдываться за то, что назвал лидера КНДР маленьким человеком-ракетой

Экс-президенту США Дональду Трампу на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном пришлось объяснить, почему он называет его Little Rocket Man (маленький человек-ракета), рассказал Business Insider со ссылкой на книгу бывшего госсекретаря США Майка Помпео.
Трамп несколько раз называл лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой» в 2017 году, когда Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет.
Помпео в своих мемуарах рассказал о разговоре двух лидеров во время саммита в Сингапуре. Экс-президент США пытался объяснить Ки Чен Ыну, что не пытался оскорбить его этой кличкой и рассказал о композиции британского певца Rocket Man.
«Трамп сказал, что это отличная песня и что он ссылался на ее название в качестве комплимента», — написал Помпео.
По словам бывшего госсекретаря, глава КНДР оценил шутку Трампа, но добавил «Человек-ракета - ок, маленький - не ок».