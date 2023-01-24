Алена Жигалова рассказала о ссоре с Юлией Барановской из-за кормления акул

Журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о ссоре с телеведущей Юлией Барановской. Знаменитости поругались в социальных сетях из-за кормления акул на Мальдивах.
Жигалова рассказала о забаве, которую практикуют на островах. Туристы приходят на берег, чтобы покормить акул. Хищные рыбы собираются у берега и в немыслимых количествах поедают тунца, а люди их фотографируют.
«И я это, естественно, выложила у себя в Stories и, боже мой, что началось. Всю ночь мне писала не поверите кто. Юля Барановская, которую до глубины души возмутили мои Stories, точнее, не мои Stories, а то, что этих акул вообще кормили», — рассказала Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
По словам журналистки, Барановская долго ругалась, требовала название отеля, где практикуют такие развлечения. Телеведущая писала, что акулы нападают на людей именно из-за прикорма. Жигаловой пришлось успокаивать Барановскую и просить не сыпать проклятия на отель, где она отдыхает.