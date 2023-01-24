Алена Жигалова рассказала о ссоре с Юлией Барановской из-за кормления акул

По словам журналистки, Барановская долго ругалась, требовала название отеля, где практикуют такие развлечения. Телеведущая писала, что акулы нападают на людей именно из-за прикорма. Жигаловой пришлось успокаивать Барановскую и просить не сыпать проклятия на отель, где она отдыхает.