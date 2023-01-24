Экс-наставник сборной Португалии Сантуш занял пост главного тренера сборной Польши

Сантуш подпишет контракт со сборной Польши до окончания чемпионата мира по футболу — 2026, сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях. Стороны окончательно должны договориться по будущему контракту в ближайшее время, добавил источник.