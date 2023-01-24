Экс-наставник сборной Португалии Сантуш занял пост главного тренера сборной Польши

Бывший наставник национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш официально стал главным тренером сборной Польши. Официальная презентация состоится 24 января.
Сантуш подпишет контракт со сборной Польши до окончания чемпионата мира по футболу — 2026, сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях. Стороны окончательно должны договориться по будущему контракту в ближайшее время, добавил источник.
Напомним, Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Команда под его руководством стала чемпионом Европы в 2016 году, передает RT.