События на Украине на 12:00 24 января: отставка замглавы офиса Зеленского, вскрыта оборона ВСУ в Запорожье

Немецкий концерн Rheinmetall в случае необходимости может поставить Украине 139 танков Leopard, заявил представитель компании медиагруппе RND. Отмечается, что 29 единиц Leopard 2A4 могли бы быть переданы к апрелю или маю, еще 22 — к концу 2023 или началу 2024 года. Еще Киев мог бы получить 88 танков Leopard 1, однако сроки таких поставок не называются.