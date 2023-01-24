События на Украине на 12:00 24 января: отставка замглавы офиса Зеленского, вскрыта оборона ВСУ в Запорожье

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 24 января.
Россия
Запорожская область
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения вскрыли позиции ВСУ на первой, частично на второй и третьей линиях обороны в регионе. По его словам, линия соприкосновения сдвигается к северу области.
Херсонская область
Украинские войска продолжают обстрелы территории Херсонской области. Под удар попали населенные пункты Виноградное, Голая Пристань, Новая Каховка. Информация о жертвах и ущербе уточняется.
ДНР
За ночь-утро 24 января украинские войска открывали огонь по Донецку, Иловайску и Горловке. В результате атак в Иловайске ранения получили 2 сотрудника локомотивного депо, повреждена железнодорожная инфраструктура.
Врио главы ДНР Денис Пушилин уволил с должности руководителя администрации Мариуполя Константина Иващенко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы региона. Иващенко занимал пост с 6 апреля 2022 года, причина решения не сообщается. Новым мэром назначен Олег Моргун.
Пушилин также сообщил, что украинское командование отдало войскам приказ удерживать Марьинку несмотря на большие потери. Киев продолжает перебрасывать в этот район живую силу и технику, добавил он.
ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки со стороны ВСУ открывали огонь по населенному пункту Золотое, применив реактивную систему залпового огня HIMARS.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. После этого стало известно об отставке замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко. Кроме того, УНИАН сообщает об увольнении заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, вокруг которого разгорелся скандал из-за отпуска в Испании. В отставку подал и заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за материально-техническое оснащение войск.
Зеленский объявил о запрете для чиновников на выезд за границу без служебной цели. Новый указ касается всех госслужащих центральной власти и других уровней, правоохранителей, народных избранников, прокуроров.
«Если хотят отдыхать сейчас, будут отдыхать за пределами государственной службы. За рубеж ездить на отдых или с любой другой негосударственной целью официальным лицам больше не удастся», — сообщил президент Украины.
Евросоюз намерен продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки местной экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
Немецкий концерн Rheinmetall в случае необходимости может поставить Украине 139 танков Leopard, заявил представитель компании медиагруппе RND. Отмечается, что 29 единиц Leopard 2A4 могли бы быть переданы к апрелю или маю, еще 22 — к концу 2023 или началу 2024 года. Еще Киев мог бы получить 88 танков Leopard 1, однако сроки таких поставок не называются.
США пока не определились с поставками танков Abrams Украине, осознавая их значимость для весенней кампании, но также понимая сложность их обслуживания. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Пентагон в ходе брифинга заявил, что союзникам Украины важно не снижать темпы поставок оружия Киеву, потому что сейчас неподходящий момент для промедления.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов. Срок действия санкций, согласно указу на сайте президента Украины, может составлять от 5 до 30 лет.
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского бизнесмена Михаила Шелкова — в частности, 100% доли в украинской «ВСМПО ТИТАН», квартиры в Одессе и Никополе, несколько автомобилей и средства на банковских счетах.