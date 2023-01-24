Блогер Алена Жигалова высказалась об отдыхе балерины Анастасии Волочковой на Мальдивах

Заслуженная артистка России, 37-летняя балерина и танцовщица Анастасия Волочкова не так давно отправилась отдыхать на Мальдивские острова. О том, как знаменитость проводит время на курорте, рассказала журналистка и блогер Алена Жигалова.
По ее словам, Мальдивы — это своеобразная «база» для Волочковой. В 2022 году звезда не стала изменять себе и вновь отправилась на один из райских островов. Жигалова подчеркнула, что полетела Волочкова туда одна, без сопровождения. Несмотря на анонсированную балериной ранее свадьбу с кондитером Дмитрием Дюраном.
«Дюран, кстати, приехал на Мальдивы сам, без Волочковой. На Мальдивах Волочкова по традиции выполнила всю свою программу. Что она только не делала: и шпагат нам по традиции показала, и хвостом русалки позировала, и грудь нам свою показывала, и попу чуть прикрытую демонстрировала. В общем, у меня сложилось впечатление, что жениха своего Волочкова по дороге на Мальдивы где-то потеряла. Авось кто-то еще приплывет, какая-то крупная рыба», — сказала Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Ранее сама Волочкова призналась, что сказала о предстоящей свадьбе с кондитером лишь для того, чтобы у журналистов был повод пообсуждать ее личную жизнь.