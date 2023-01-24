Блогер Алена Жигалова высказалась об отдыхе балерины Анастасии Волочковой на Мальдивах

По ее словам, Мальдивы — это своеобразная «база» для Волочковой. В 2022 году звезда не стала изменять себе и вновь отправилась на один из райских островов. Жигалова подчеркнула, что полетела Волочкова туда одна, без сопровождения. Несмотря на анонсированную балериной ранее свадьбу с кондитером Дмитрием Дюраном.