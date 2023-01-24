Замминистра обороны Украины решил подать в отставку на фоне скандала с завышенными ценами

Сообщается, что глава ведомства Алексей Резников поддержал его решение, а представление об отставке уже отправили в украинский кабинет министров. Примечательно, что Шаповалов пожелал уйти с поста после журналистского расследования, где стало известно, что минобороны страны закупает провизию для военных по завышенным ценам.