Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тяжелобольной Роман Костомаров начинает приходить в себя

Общество
Тяжелобольной Роман Костомаров начинает приходить в себя

Фигуристу Роману Костомарову становится лучше в больнице. Олимпийский чемпион 2006 года постепенно приходит в сознание.

Костомарова госпитализировали 10 января. Все это время фигурист находится в реанимации в Коммунарке. Недавно появились хорошие новости о его состоянии.

«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — сообщил источник «Матч ТВ».

Напомним, что Костомарова положили в больницу с пневмонией. В медицинском учреждении у фигуриста появился сепсис, из-за чего его тело приобрело синий оттенок.
костомаров здоровье болезнь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду