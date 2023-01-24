Тяжелобольной Роман Костомаров начинает приходить в себя

Фигуристу Роману Костомарову становится лучше в больнице. Олимпийский чемпион 2006 года постепенно приходит в сознание.
Костомарова госпитализировали 10 января. Все это время фигурист находится в реанимации в Коммунарке. Недавно появились хорошие новости о его состоянии.
«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — сообщил источник «Матч ТВ».
Напомним, что Костомарова положили в больницу с пневмонией. В медицинском учреждении у фигуриста появился сепсис, из-за чего его тело приобрело синий оттенок.