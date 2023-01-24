WP: союзники Германии недовольны ее позицией по вопросу поставок танков Украине

Союзники и соседи Германии недовольны тем, что она затягивает вопрос отправки танков на Украину, пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что немецкие союзники на фоне отказа Берлина передавать украинской армии тяжелую боевую технику воспринимают ФРГ как «европейского слабака».
«Спор о поставках машин осложнил встречу западных министров обороны, проходившую на американской базе в Германии», — сказано в публикации.
По словам экспертов, в Европе из-за ситуации с танками возникли серьезные разногласия. Подчеркивается, что в ЕС растут напряженность и беспокойство.
Ранее в США заявили, что в ближайшие дни от ФРГ можно ждать новостей по ситуации с поставками Leopard, передает RT.