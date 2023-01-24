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Омские спасатели потушили пожар в школе

Происшествия
Омские спасатели потушили пожар в школе

В ГУ МЧС России по Омской области рассказали о тревожном инциденте в одной из школ Омска.

Как пояснили в ведомстве, утром поступил сигнал о возгорании в омской школе №129 на Магистральной улице. На место ЧП оперативно выдвинулись 35 человек личного состава МЧС и семь единиц спецтехники. Еще до прибытия спасателей здание покинули 460 учеников и 36 сотрудников школы, сообщает «Омск-информ».

Огнеборцы ликвидировали возгорание электрощитовой на первом этаже школы и не допустили распространение огня, поэтому от пожара пострадало только помещение на площади в пять квадратных метров. Никто не пострадал.
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