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Клинцевич: поставки на Украину американских танков Abrams уничтожат их репутацию «крепости»

Армия
Клинцевич: поставки на Украину американских танков Abrams уничтожат их репутацию «крепости»

Соединенные Штаты слишком долго создавали своим танкам M1 Abrams репутацию неуязвимой крепости, чтобы разрушить ее поставками техники на Украину, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам эксперта, которые приводит SM-News, для Пентагона риски слишком высоки, тем более, что Abrams могут оказаться неэффективны в зоне проведения СВО.

«Напомню, они весят 70 тонн. А для нашей полосы 50 тонн — это такая предельная нагрузка. Американские танки настолько переутяжелены, что у них стоит газотурбинный двигатель, практически вертолетный, очень сложный в обслуживании», — рассказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что в конфликтах, где были задействованы Abrams, американские военные делали все для их сохранности, обеспечив машине необходимый образ. Если уничтоженные танки будут замечены на Украине, престиж ВС США будет подорван.

Ранее, как передает RT, в Белом доме заявляли об отсутствии окончательного решения по поставкам на Украину танков Abrams.
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