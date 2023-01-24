В Петербурге назначили нового и. о. руководителя ГСУ СКР по городу

Должность исполняющего обязанности руководителя Следственного комитета по Петербургу занял Олег Бобков, сообщили представители СК. Приказ председателя ведомства о назначении датирован от 23 января.
Ранее эту должность занимала генерал-майор юстиции Марина Парастаева. Ее назначили первым заместителем руководителя.
Бобков с 11 августа 2021 года работал замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней.