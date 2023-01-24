Студия Paramount показала трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Американская киностудия Paramount Pictures представила вниманию зрителей трейлер фэнтези-фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», снятого по мотивом популярной настольной ролевой игры Dungeons and Dragons.
Ролик, опубликованный на официальном канале киностудии в видеохостинге YouTube, демонстрирует кадры из грядущей новинки. В центре сюжета окажутся харизматичный вор и группа авантюристов, решающихся на грандиозное ограбление с целью вернуть древнюю реликвию, передает газета «Культура».
Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес и Реге-Жан Пейдж. Картина выйдет на экраны 31 марта.