По словам автора статьи, украинская сторона своими провокациями может убедить Россию, что Запад заинтересован в ее ослаблении. Он считает, что американская администрация может принудить Киев быть осторожнее с высказываниями, поскольку они могут вызвать эскалацию ситуации в регионе.