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TAC: вызывающие заявления Киева пугают США из-за провокации России к конфликту с НАТО

Политика
TAC: вызывающие заявления Киева пугают США из-за провокации России к конфликту с НАТО

Соединенные Штаты опасаются, что вызывающие заявления киевского режима могут спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Такие выводы представлены на страницах издания The American Conservative (TAC).

По словам автора статьи, украинская сторона своими провокациями может убедить Россию, что Запад заинтересован в ее ослаблении. Он считает, что американская администрация может принудить Киев быть осторожнее с высказываниями, поскольку они могут вызвать эскалацию ситуации в регионе.

Стоит отметить, что радио Sputnik сообщило о неоднозначном заявлении украинского министра обороны Алексея Резникова, сделанном во время выступления на встрече западных стран на военной баз в Рамштайне. Он подчеркнул, что не вся информация о поставках вооружения ВСУ выходит на публичное обозрение.

Ранее телеканал Sky News Arabia проинформировал, что Республиканская и Демократическая партии США планируют решить вопрос о поставках танков Abrams ВСУ до конца зимы.
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