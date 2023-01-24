Соединенные Штаты опасаются, что вызывающие заявления киевского режима могут спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Такие выводы представлены на страницах издания The American Conservative (TAC).
По словам автора статьи, украинская сторона своими провокациями может убедить Россию, что Запад заинтересован в ее ослаблении. Он считает, что американская администрация может принудить Киев быть осторожнее с высказываниями, поскольку они могут вызвать эскалацию ситуации в регионе.
Стоит отметить, что радио Sputnik сообщило о неоднозначном заявлении украинского министра обороны Алексея Резникова, сделанном во время выступления на встрече западных стран на военной баз в Рамштайне. Он подчеркнул, что не вся информация о поставках вооружения ВСУ выходит на публичное обозрение.
Ранее телеканал Sky News Arabia проинформировал, что Республиканская и Демократическая партии США планируют решить вопрос о поставках танков Abrams ВСУ до конца зимы.